Dove Cameron und Damiano David haben sich verlobt

Die US–amerikanische Schauspielerin Dove Cameron (29) und der italienische Musiker Damiano David (26) haben sich verlobt. Das teilte das Paar am 3. Januar via Instagram mit. «Das wird ein schönes Jahr», schreibt der Frontmann der italienischen Band Måneskin zu gemeinsamen Bildern des Paares. Cameron zeigt auf den Schnappschüssen stolz den funkelnden Verlobungsring. «Mein Lieblingsaspekt am Leben. Frohes neues Jahr!», heisst es wiederum auf dem Account der Hauptdarstellerin der Disney–Filmreihe «Descendants» zu den Fotos.
Bereits im vergangenen Oktober kursierten Gerüchte um eine mögliche Verlobung, als das Paar im australischen Sydney in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits fotografiert wurde und Dove Cameron einen funkelnden Ring am Finger trug. Im selben Monat feierten die beiden ihr zweijähriges Liebesjubiläum und veröffentlichte dazu eine Serie privater Bilder auf Instagram.
Seit zwei Jahren ein Paar
«Die zwei schönsten Jahre meines Lebens», schrieb Cameron damals zu den Fotos. «Mindestens einmal pro Woche kommen mir die Tränen, weil mein Leben durch dich so viel schöner geworden ist. Ich liebe dich so sehr, dass Worte es nie ausdrücken könnten, aber ich werde es immer wieder versuchen», wandte sie sich an ihren Partner.
Dove Cameron und Damiano David wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als die Schauspielerin bei einem Konzert von Davids Band Måneskin anwesend war, mit der er 2021 den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Erstmals gemeinsam auf den roten Teppich traten die beiden im Februar 2024 bei einer Pre–Grammy–Gala.