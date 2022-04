«Downton Abbey: Eine neue Ära»: Grosse Veränderungen für die Crawleys

Die zuletzt zart geknüpften Bande zwischen Tom Branson (Allen Leech, 40) und Miss Lucy Smith (Tuppence Middleton, 35) führen zu Anfang des Films, der 1928 angesiedelt ist, zu deren Vermählung. Viel Zeit bleibt im Hause Downton nicht, um die Frischvermählten zu feiern. Der Anwalt der Familie kündigt sich an, der gemeinsam mit dem Oberhaupt der Familie, der Dowager Downton (Maggie Smith, 87), etwas zu verkünden hat: Violet Grantham hat eine Villa in Südfrankreich vom geheimnisvollen Marquis de Montmirail geerbt, die sie nun an ihre Urenkelin Sybbie vermachen will. Violets Sohn Lord Grantham will sich selbst ein Bild von dem Anwesen machen und reist gemeinsam mit einem Teil der Familie an die Côte d'Azur. Dort angekommen, wirft eine böse Überraschung viele Fragen auf, die nur seine Mutter beantworten kann.