«Downton Abbey»: Geht es doch noch irgendwann weiter?

Nach sechs Staffeln und drei Filmen hoffen viele Fans immer noch auf weiteren «Downton Abbey»–Stoff. Schauspieler Hugh Bonneville (62), der Lord Grantham verkörperte, sinnierte nun über die Zukunft der beliebten historischen Reihe.
«Es war ein schöner Abschied»
In der britischen Talkshow «The Jonathan Ross Show» scherzt er, dass die Fans möglicherweise im Jahr 2060 in den Genuss einer weiteren Staffel kommen könnten, wie unter anderem «The Independent» berichtete. Der Schauspieler war von Beginn der Dramaserie im Jahr 2010 bis zu deren Ende im Jahr 2015 dabei sowie in den drei Kinofilmen, die 2019, 2022 und 2025 in die Kinos kamen. Auf die Frage, ob die Fans mit einer Rückkehr der Reihe auf die Bildschirme rechnen könnten, antwortet der 62–Jährige: «Sicherlich nicht mit unserer Besetzung. Aber das Schloss steht ja noch, also wer weiss? Vielleicht gibt es ja eines, das im Jahr 2060 spielt.»
Niemand habe am Anfang gedacht, dass die Serie über die ursprünglich bestellten sieben Folgen hinausgehen würde. «Historische Dramen seien tot, hiess es. Man weiss nie, wie es ausgeht. Am Ende haben wir das gemacht, was es war, 52 Folgen und drei Filme in 15 Jahren... Es war ein schöner Abschied.» Er vermisse seine Rolle als Lord Grandham auch nicht. «Ich liebe die Serie, die Menschen und ihr Vermächtnis sehr, aber ich bin sehr froh, nicht mehr so früh morgens aufstehen und zum windigen Highclere Castle fahren zu müssen.»
Zu alt für «Paddington»?
Auch bei den «Paddington»–Filmen müssen Fans womöglich künftig auf Bonneville verzichten. 2014 war er zum ersten Mal als Mr. Brown aufgetreten. «Ich glaube, ich sollte das in den richtigen Kontext setzen: Ich bin einfach zu alt. Ich kann den Spagat nicht mehr so wie im zweiten Film. Aber sag niemals nie. Falls Mr. Brown in einem Badewannenrollstuhl zurückkommt, wäre ich vielleicht verfügbar.»
Derweil widmet sich Bonneville anderen Projekten. Er wird demnächst neben Theo James und Kaya Scodelario in dem Netflix–Hit «The Gentlemen» zu sehen sein, bei dem Guy Ritchie Regie führt. Im nächsten Monat steht er im Aldwych Theatre als C.S. Lewis in «Shadowlands» auf der Bühne.