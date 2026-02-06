«Downton Abbey»: Geht es doch noch irgendwann weiter?

«Es war ein schöner Abschied»

In der britischen Talkshow «The Jonathan Ross Show» scherzt er, dass die Fans möglicherweise im Jahr 2060 in den Genuss einer weiteren Staffel kommen könnten, wie unter anderem «The Independent» berichtete. Der Schauspieler war von Beginn der Dramaserie im Jahr 2010 bis zu deren Ende im Jahr 2015 dabei sowie in den drei Kinofilmen, die 2019, 2022 und 2025 in die Kinos kamen. Auf die Frage, ob die Fans mit einer Rückkehr der Reihe auf die Bildschirme rechnen könnten, antwortet der 62–Jährige: «Sicherlich nicht mit unserer Besetzung. Aber das Schloss steht ja noch, also wer weiss? Vielleicht gibt es ja eines, das im Jahr 2060 spielt.»