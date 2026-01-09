«Downton Abbey»-Star Michelle Dockery ist Mutter geworden

Das neue Jahr beginnt für Michelle Dockery (44) mit dem wohl grössten Geschenk ihres Lebens. Wie das britische Magazin «Hello!» berichtet, ist die «Downton Abbey»–Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jasper Waller–Bridge wurde sie bei einem winterlichen Spaziergang gesichtet. Während sie zwei Kaffeebecher in den Händen hielt, trug ihr Mann das Neugeborene stolz in einer Babytrage vor der Brust.