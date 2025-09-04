«Downton Abbey»-Star Michelle Dockery zeigt Babybauch bei Premiere

Auch «Downton Abbey»–Darstellerin Joanne Froggatt ist schwanger

«Ich liebe Kinder, aber Mary ist nicht die natürlichste aller Mütter. So ist sie einfach nicht – oder besser gesagt, so waren die Menschen zu jener Zeit nicht», erklärte Dockery schon 2014 dem «Express». Und weiter: «Lady Mary ist eine Aristokratin, deshalb sieht sie ihr Kind nicht länger als zwei Stunden am Tag – das ist nicht die Art von kuscheliger Beziehung, die ich mit einem Baby haben würde.»