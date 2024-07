«Downtown Abbey»: Ableger über Lady Violets Liebesleben geplant

Wer in die Rolle schlüpfen wird, ist bislang noch nicht klar. In dem Bericht ist allerdings die Rede von einigen bereits aussichtsreichen Kandidatinnen. So stünden unter anderem Viola Prettejohn (21, bekannt als junge Elizabeth in «The Crown»), Emily Carey (21, «House of the Dragon») und Ella Purnell (27, «Belgravia») aktuell hoch im Kurs.