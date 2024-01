Dr. Bob über das Dschungelcamp 2024: Das ist seine Favoritin

Wie sind die Bedingungen im Camp?

Dr. Bob: Dieses Jahr ist, wie in den meisten Jahren, Regenzeit und wir befinden uns in einem halbtropischen Regenwald. Murwillumbah, wo wir arbeiten, ist der feuchteste Teil von ganz New South Wales. Interessanterweise ist der zweitnasseste Ort in New South Wales das Kangaroo Valley, wo ich wohne. Es scheint also, als sei ich darauf festgelegt, an dem feuchtesten Ort zu leben und an dem feuchtesten Ort zu arbeiten (lacht). Es hat heute so viel geregnet, dass ich schon dachte, das Camp könnte heute geschlossen werden. Aber wir machen tapfer weiter.