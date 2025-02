Dr. Dre: HipHop-Legende feiert 60. Geburtstag

Skandal um die Niggaz With Attitude (N.W.A.)

Bereits der Name dieses neuen Projektes, N.W.A. (kurz für Niggaz with Attitude), deutete an, wohin die Reise hingehen sollte. Die Musik wurde härter, in den Texten schlug sich das harte und gefährliche Leben in den Strassen Comptons nieder. Da in den Songs Kriminalität, Waffengewalt und Drogenkonsum nicht nur beschrieben, sondern erstmals auch offen verherrlicht wurde, gelten N.W.A. heute als Pioniere des Gangsta–Raps.