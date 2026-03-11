Dr. Dre steigt in den Klub der Milliardäre auf

Dr. Dre (61) darf sich jetzt offiziell Milliardär nennen. Der Rapper und Musikproduzent stösst 2026 neu zur «Forbes»–Liste der Milliardäre hinzu. Mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde US–Dollar teilt er sich unter anderem mit Rihanna (38) Platz 3.332. Dr. Dre gehört damit zu nur sechs Musikstars im Ranking. Neben ihm und Rihanna sind auch Taylor Swift, Beyoncé und ihr Ehemann Jay–Z sowie Bruce Springsteen auf der Liste vertreten.