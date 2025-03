Dr. Eckart von Hirschhausen gelingt Gerichtserfolg gegen Fake-Videos

Dr. Eckart von Hirschhausen (57) ist ein womöglich wegweisender Erfolg vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gelungen. Per Beschluss hat der Mediziner, TV–Moderator und Wissenschaftsjournalist dort laut Pressemitteilung des WDR erwirken können, dass das Unternehmen Meta mehrere Videos löschen und fortan verstärkt gegen die Veröffentlichung von Deepfake–Videos vergehen muss. Auf der Plattform waren Clips für ein Abnehmmittel im Umlauf, für die von Hirschhausen vermeintlich warb. Doch die Videos entpuppten sich allesamt als Fälschungen, der 57–Jährige war in keiner Weise an ihnen beteiligt.