Dr. Johannes Wimmer erinnert an seine verstorbene Tochter

Auf den Tag genau vor fünf Jahren haben Dr. Johannes Wimmer und seine Frau einen Schicksalsschlag erlitten, dessen Schwere kaum in Worte zu fassen ist. Im Alter von nur neun Monaten verstarb ihr kleines Mädchen Maximilia an den Folgen einer Krebserkrankung. Anlässlich dieses traurigen Jahrestages fand der TV–Arzt bewegende Worte zu Ehren seines «Engels Maxi», den er auf ewig in seiner Seele tragen wird. Denn diese «vergisst nicht, sie erinnert sich, weil das Licht so ist, die Luft so riecht und der Blick aus dem Fenster der gleiche ist, wie in dem Moment als es geschah».