«Drachenzähmen leicht gemacht»: Die Vorlage als Realfilm bändigen?

Im selben Jahr, in dem uns «Ich – Einfach unverbesserlich» die Minions schenkte, stürmte auch ein animierter und (vermeintlich) zahnloser Drache die weltweiten Kinocharts. 2010 machte das putzige Gespann aus Wikinger–Teenager Hicks und katzengleichem Ohnezahn in «Drachenzähmen leicht gemacht» erstmals von sich Reden – und tat dies mit erstaunlich tiefschürfender, emotionaler Botschaft für Jung und Alt. Fast exakt 15 Jahre später, ab dem 12. Juni 2025, soll eine Realverfilmung dieses Kunststück noch einmal reproduzieren. Was dafür und was dagegen spricht.