«Drag Race»-Star The Vivienne mit nur 32 Jahren verstorben

Im Jahr 2019 erlangte der britische Drag–Künstler James Lee Williams (1992–2025), besser bekannt unter dem Künstlernamen The Vivienne, als erster Gewinner der britischen Ausgabe der US–Reality–Show «RuPaul's Drag Race» grosse Bekanntheit. Wie sein Pressesprecher Simon Jones am Sonntag, dem 5. Januar, bekannt gab, verstarb Williams am Wochenende im Alter von nur 32 Jahren.