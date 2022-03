Drake beantragt einstweilige Verfügung gegen mutmassliche Stalkerin

Seit Jahren belästigt und bedroht

Demnach hat der Anwalt des Rappers, Larry Stein (77), die rechtlichen Schritte eingeleitet, um Drake und seine Familie vor einer 29-jährigen Frau aus South Carolina zu schützen, die ihn angeblich seit Jahren belästigt und bedroht. Nach Angabe des kanadischen Musikers soll sie 2017 auch in sein Anwesen in Hidden Hills eingebrochen sein. Dafür sei sie verhaftet und wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden. Der Anwalt hatte ebenfalls beunruhigende Nachrichten erhalten, in denen sein eigenes Leben bedroht wurde.