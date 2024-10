Drake schmeisst «SpongeBob»-Geburtstagsparty für seinen Sohn Adonis

Unterwasser posierte das Vater–Sohn–Duo in der Welt von Bikini Bottom vor Quallen und blumenförmigen Wolken. Über ihnen prangte statt des Serientitels der Schriftzug «Adonis' 7. Geburtstag», der jedoch in der Schriftart der Kinderserie gehalten war. Während sich die beiden auf dem ersten Foto cool gaben, strahlten sie auf dem zweiten Schnappschuss in die Kamera. Passend zur liebenswerten Hauptfigur der Kinderserie trug Adonis ein gelbes Sweatshirt. «Grosser Mann», schrieb Drake zu den süssen Bildern.