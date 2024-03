Drama, Baby! Wie OpenAI und Elon Musk gerade beste Feinde werden

Musk ist davon überzeugt, dass OpenAI bereits eine allgemeine Künstliche Intelligenz oder AGI («Artificial General Intelligence»), also ein weit mächtigeres System als ChatGPT oder Sora, entwickelt hat und dieses der Öffentlichkeit vorenthält. Mit dem Prinzip frei zugänglicher «Open Source»–Quellcodes habe dies nichts mehr zu tun, so der Vorwurf, ausserdem widerspreche die Profitorientierung von OpenAI dem ursprünglichen Vorhaben des Unternehmens. Unter diesen Vorgaben habe Musk einst jedoch in das Unternehmen investiert, OpenAI habe ihn also getäuscht.