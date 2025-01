Drama hinter den Kulissen? Sam Dylan vor Dschungelcamp «evakuiert»

In wenigen Tagen geht der grosse Dschungelwahnsinn wieder los. Ab dem 24. Januar ist die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bei RTL (und via RTL+) zu sehen. Die teilnehmenden Promis sind bereits nach Australien gereist und hinter den Kulissen geht es offenbar schon vor dem Start hoch her. Das deutet zumindest Sam Dylan (33) an, der in den neuen Folgen als einer der Promi–Kandidaten auftreten soll. Er sei «evakuiert» worden, berichtet der Reality–Star auf Instagram.