Drama um Britney Spears: Mehrere Polizeieinsätze vor Festnahme

Britney Spears (44) sorgt erneut für viele Schlagzeilen: Nach ihrer Festnahme berichtet die «California Post», dass die Polizei in den vergangenen zwei Jahren angeblich 14 Mal zum Haus der Sängerin gerufen wurde.
Am Mittwochabend hatten Polizisten der Autobahnpolizei die Sängerin in Ventura County gestoppt. Später nahmen sie Spears fest – wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer. US–Medien berichteten, dass die 44–Jährige eine «Kombination aus Alkohol und Drogen» im Blut gehabt haben könnte. Bisher gibt es noch keine Bestätigung der Vorwürfe. Spears wurde wenige Stunden nach ihrer Festnahme wieder freigelassen.
Zuvor war die Polizei–Behörde von Ventura County laut «California Post» seit dem 1. Januar 2024 mehrmals nach besorgniserregenden Anrufen bei der Adresse von Britney Spears erschienen. Darunter waren dem Bericht zufolge Anrufe wegen Hausfriedensbruchs. Über die genauen Umstände ist jedoch nichts bekannt. Auch weitere Anrufe, bei denen es um eine «Überprüfung des Wohlergehens» einer Person ging, wurden angeblich protokolliert. Im Oktober 2024 überprüfte die Polizei aufgrund eines Anrufs Spears' Wohnsitz wegen einer verdächtigen Person, heisst es in dem Bericht weiter.
Vor Kurzem erst erwirkte Spears laut «TMZ» eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann aus Louisiana, der 2025 festgenommen wurde, nachdem er bei ihrem Haus aufgetaucht war.
Wird jetzt alles anders bei Britney Spears?
Fans der Sängerin machten sich schon länger Sorgen um den Star, auch weil die 44–Jährige immer wieder kuriose Videos auf Instagram postete. Unter anderem tanzte sie mit Messern in der Hand. Direkt nach ihrer Festnahme soll ihr Instagram–Account am Donnerstag Medienberichten zufolge verschwunden sein.
Die Festnahme könnte nun ein Wendepunkt sein für die Sängerin, die bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang unter Vormundschaft stand. «Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist», erklärte ein Sprecher von Britney Spears laut US–Medien. «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich ist dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung, die in Britneys Leben stattfinden muss. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung, die sie braucht.»
Weiter hiess es in dem Statement: «Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Angehörigen werden einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, um ihr zu Wohlbefinden und Erfolg zu verhelfen.» Britney Spears hat zwei Söhne – Preston (20) und Jayden (19) – mit ihrem Ex–Mann Kevin Federline (47), mit dem sie zwischen 2004 und 2007 verheiratet war.
Die Sängerin muss Berichten zufolge am 4. Mai in Ventura vor Gericht erscheinen.