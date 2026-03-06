Drama um Britney Spears: Mehrere Polizeieinsätze vor Festnahme

Die Festnahme könnte nun ein Wendepunkt sein für die Sängerin, die bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang unter Vormundschaft stand. «Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist», erklärte ein Sprecher von Britney Spears laut US–Medien. «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich ist dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung, die in Britneys Leben stattfinden muss. Hoffentlich bekommt sie in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung, die sie braucht.»