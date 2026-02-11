Drama um Frédéric von Anhalt: Prinz musste notoperiert werden

Verstorbene Ehefrau Zsa Zsa Gabor ist sein Schutzengel

Der Geschäftsmann kam glimpflich davon. Nach dem Eingriff erhielt er starke Antibiotika und trägt eine Armschiene, wie «Bild» berichtet. Trotz des Schreckens zeigt sich von Anhalt gefasst: «Ich bin wirklich nicht wehleidig und war bis zum letzten Jahr nie krank.» Er erinnert an einen schweren Autounfall, bei dem er sich als 21–Jähriger auf einer glatten Strasse mehrfach überschlug und weitgehend unverletzt aus dem Wrack kletterte. «Damals hatte ich einen Schutzengel», sagt er. «Heute weiss ich, dass meine verstorbene Frau Zsa Zsa Gabor, die ich jahrelang liebevoll pflegte, von oben auf mich aufpasst.»