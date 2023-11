Drama unter dem Eiffelturm: Das passiert im «GZSZ»-Special

Sascha erklärt, dass er nach Paris gekommen sei, um den Auftragsmörder seines Freundes, Jean Michot, zu verfolgen. Dieser konnte den Tag zuvor festgenommen werden. Doch ein Happy End ist erst einmal nicht in Sicht, denn wie der Polizist erfährt, wurde der Mörder aus Mangel an Beweisen freigelassen. Deshalb lässt er Emily erneut in der Wohnung zurück und Emily kehrt traurig ins Hotel zurück. Als sie vor der Abreise nach Berlin auf der Strasse Michot sieht, kehrt sie in Saschas Wohnung zurück, wo sie eine leere Gewehrtasche findet und ahnt, dass Sascha auf eigene Faust Rache nehmen will. Am Telefon rückt er nicht mit der Wahrheit heraus, doch Emily ist sich sicher, dass er sich in einem umliegenden Gebäude mit Ziel auf Michot verschanzt hat.