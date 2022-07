Dramatische Geburt: Fernanda Brandao hatte Schwangerschaftsvergiftung

Eigentlich hätte sich das Paar eine Hausgeburt in seiner Holzhütte in der Wildnis Lapplands gewünscht, im neunten Monat traten jedoch Probleme bei Brandao auf. Die Sängerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert. «Ich habe beim Anblick der Ärzte gesehen, dass es ernst war», beschreibt die Mutter rückblickend die Situation. Sie habe eine Präeklampsie, auch Schwangerschaftsvergiftung genannt, erlitten, «bei der der Blutdruck ansteigt und sowohl Mutter wie auch Kind in grosser Gefahr sind», erklärt die 39-Jährige. Ihre Tochter musste daraufhin per Kaiserschnitt entbunden werden. «Wäre ich ohne Ärzte und zu weit vom Krankenhaus gewesen, wüsste ich nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde, oder meine Tochter - das macht einen sehr demütig», sagt die Sängerin.