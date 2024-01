Dramatischer Look: Darum versteckt Rosamund Pike ihr Gesicht

Gesicht war «völlig zerstört»

Den dekorativen Kopfschmuck trug die Schauspielerin aus einem ganz bestimmten Grund, wie sie «Variety» auf dem Event verriet. «Ich hatte über Weihnachten einen Skiunfall. Nicht gerade das, was man will, wenn man am 7. Januar zu den Golden Globes muss.» Ihr Gesicht sei dabei «völlig zerstört» worden und sie habe gedacht, dass sie da «etwas tun» müsse. Auch wenn die Verletzungen inzwischen kaum mehr zu sehen seien, beschloss sie doch, den Schleier zu behalten. «Ich habe mich in diesen Look verliebt.»