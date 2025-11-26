Dramatischer Sehverlust: Judi Dench erkennt ihre Freunde nicht mehr

Laut eigenen Angaben hat sich ihr Sehvermögen inzwischen so stark verschlechtert, dass sie weder Fernsehen schauen noch lesen oder Gesichter erkennen kann. In einem Interview mit ITV News erklärte Dench auf die Frage, warum sie nicht mehr so oft auf der Bühne oder vor der Kamera stehe: «Weil ich nichts mehr sehen kann.» Ihr langjähriger Freund und Kollege Sir Ian McKellen (86), mit dem sie seit 50 Jahren befreundet ist, scherzte: «Wir können dich sehen.» Dench antwortete darauf humorvoll: «Ja, und ich sehe nur deine Umrisse und kenne dich so gut mit deinem Macbeth–Schal. Aber ich kann niemanden erkennen.»