Dreh gestartet: Caro Daur übernimmt Rolle in neuer Netflix-RomCom

Laut einer Mitteilung des Streamingdienstes finden die Dreharbeiten zu der deutschsprachigen Produktion derzeit in Istanbul statt. Auch in Hamburg, Caro Daurs Heimatstadt, und in der türkischen Region Kappadokien wird gedreht. Vor vier Tagen hat Daur bereits erste Eindrücke von ihrem Dreh–Trip in die Türkei bei Instagram veröffentlicht. Zu mehreren Bildern, die die Content Creatorin in der Region Kappadokien verortete, schrieb sie: «Bei Dreharbeiten in der Türkei. Ich kann nichts vom Set zeigen, aber hier sind ein paar Ausschnitte aus den letzten Tagen.»