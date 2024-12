Dreh in New York: Arnold Schwarzenegger zeigt sich im Santa-Claus-Look

Arnold Schwarzenegger schwärmt von den Dreharbeiten

«Santa Claus is coming to town!», also «Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt!», schreibt Arnold Schwarzenegger in einem Instagram–Post. Das dazugehörige Bild zeigt ihn mit Alan Ritchson in einem weihnachtlich geschmückten Zimmer. Weiter erklärt Schwarzenegger: «Es ist fantastisch, ‹The Man with the Bag› mit Alan Ritchson zu drehen.» Der Regisseur des Films, Adam Shankman (60), sei einer der lustigsten Regisseure, mit denen er je zusammengearbeitet habe. New York City sei ein fantastischer Gastgeber, die Arbeit mit der Produktionsfirma sei eine Freude und er könne es kaum erwarten, «all diese Weihnachtsstimmung mit jedem einzelnen von euch zu teilen».