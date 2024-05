Dreh in Thailand: Sophia Thomalla verpasst Alexander Zverevs Triumph

Alexander Zverev muss also in Paris wohl weiter ohne persönliche Unterstützung seiner Freundin, die ihn schon häufiger bei Turnieren anfeuerte, kämpfen. In seinen Instagram–Storys zeigt er unterdessen Eindrücke von seinem Match gegen Nadal, dem Rekordchampion der French Open. Er postete unter anderem einen Beitrag über ihn, in dem es heisst: «Der dritte Mann, der Rafa jemals in Roland Garros besiegt hat».