Dreh steht bevor: Alles über das «King of Pop»-Biopic «Michael»

«Michael»: Drehbuch, Regie, Drehbeginn

Das Drehbuch für das Biopic stammt aus der Feder des Drehbuch–Autors John Logan (62), der bereits für drei Oscars nominiert war. Der geplante Film will ein «eingehendes Porträt des komplizierten Mannes» zeigen, «der zum King of Pop wurde. Es wird Jacksons ikonischste Auftritte zum Leben erwecken und einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das Privatleben des Entertainers» geben, kündigte Lionsgate an.