Dreh von «Marty Supreme»: Gwyneth Paltrow küsst Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow (52) und Timothée Chalamet (28) drehen aktuell in New York City gemeinsam das Sportdrama «Marty Supreme». In dem Film über den exzentrischen Tischtennisprofi Marty Reisman (1930–2012) spielt Chalamet nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als Produzent. Bilder vom Set zeigen jetzt, wie er und Paltrow sich in einer nächtlichen Szene leidenschaftlich küssen.