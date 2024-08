Dreharbeiten abgeschlossen: «Bridget Jones 4» ist im Kasten

«Wir sehen uns am Valentinstag»

Dass die Dreharbeiten in England erfolgreich abgeschlossen werden konnten, gab die Produktionsfirma Working Title Films auf X bekannt. «Dreharbeiten beendet. Wir sehen uns am Valentinstag», heisst es in dem Beitrag, der damit abermals den bereits bekannten Starttermin am Valentinstag 2025 auf dem US–Streamingdienst Peacock bestätigt. Fans hatten zuvor befürchtet, dass Probleme bei den Dreharbeiten möglicherweise für eine Verzögerung des Filmstarts sorgen könnten. In Deutschland soll «Bridget Jones 4» indes im Kino erscheinen.