Dreharbeiten im Vatikan: Chris Pratt trifft Papst Leo XIV.

Den entscheidenden Durchbruch gab Papst Paul VI. 1968 bekannt: Die Gebeine des Apostels seien gefunden worden. «Die Reliquien des Petrus wurden auf eine Weise identifiziert, die wir als überzeugend betrachten können», erklärte der Pontifex damals. Über die tatsächliche Existenz des Petrusgrabes gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten: Einige Historiker und Wissenschaftler sind skeptisch und sehen keine endgültigen Beweise, die durch die katholische Kirche erbracht wurde, dass es sich bei den entdeckten Gebeinen tatsächlich um die Überreste von Petrus handelt.