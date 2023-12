Dreharbeiten in Berlin: Kaley Cuoco litt unter Taco-Entzug

Kaley Cuoco (38) hat in Berlin ihr liebstes Fast Food vermisst. Die Dreharbeiten für den neuen Film des «The Big Bang Theory»–Stars, «Role Play», fanden unter anderem in der deutschen Hauptstadt statt. Im RTL–Interview sagte sie nun: «Ich war während des gesamten Drehs in Berlin schwanger und alles, was ich wollte, war Taco Bell und in Berlin gibt es kein Taco Bell.» Sie fügte hinzu: «Ansonsten habe ich meine kleine Wohnung geliebt. Ich mochte die Stadt und die Leute.» Aber neben Eis habe sie «unbedingt Tacos» gewollt.