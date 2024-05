Dreharbeiten von «Der Bergdoktor» nach Maibaum-Unfall beeinträchtigt

Der Maibaum–Unfall in Going am Wilden Kaiser im österreichischen Tirol hat nun tatsächlich Einfluss auf die Produktion der neuen Folgen von «Der Bergdoktor». Am 30. April war in dem Drehort ein Maibaum durch eine Windböe umgestürzt. Der Baumstamm verletzte dabei einen siebenjährigen Jungen und sorgte zudem für erhebliche Schäden am Gasthof «Wilder Kaiser», der auch regelmässig für die Dreharbeiten herhält.