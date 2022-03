Dreharbeiten zu neuem Dortmunder «Tatort» gestartet

Worum es im «Tatort: Du bleibst hier» gehen wird

Vorsicht, Spoiler! Anna Schudt (47) wird nicht als Martina Bönisch in «Du bleibst hier» zurückkehren. Die Figur wurde im «Tatort: Liebe mich!» getötet. Kommissar Peter Faber (Hartmann) wurde daraufhin krankgeschrieben und ist noch nicht zurück im Dienst. Im Dortmunder Westpark stossen Jan Pawlak (Okon) und Rosa Herzog (Reinsperger) auf eine grosse Blutlache, eine Leiche finden sie nicht. Der Chef einer Immobilienfirma, der sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Feinde gemacht hat, wird jedoch vermisst. Pawlak und Herzog werden auf Fabers Vater Josef aufmerksam, zu dem der Kommissar offenbar seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hat. Es stellt sich die Frage, was genau damals passiert ist - und was Josef Faber mit dem aktuellen Fall zu tun haben könnte.