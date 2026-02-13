Drehbuchautor mit dringender Warnung: Es ist bald aus für Hollywood

Drehbuchautor traut KI Hollywood–Filme zu

Als ein Fan spöttisch kommentierte, das Video sähe «immer noch beschissen aus», entgegnete Reese in den Kommentaren: «Bald wird eine einzelne Person am Computer in der Lage sein, einen Film zu erschaffen, der von dem, was Hollywood derzeit veröffentlicht, nicht zu unterscheiden ist. Wenn diese Person kein Talent hat, wird das Ergebnis schlecht sein. Aber wenn jemand mit dem Talent und Geschmack von Christopher Nolan auftaucht – und so jemand wird es schnell geben – wird es fantastisch sein.»