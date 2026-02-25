Drehbuchautor Uli Brée schwärmt von seiner Muse Adele Neuhauser

KI als Sparringspartner

Auch für neue Technologie zeigt sich der 62–Jährige offen. Künstliche Intelligenz nutze er durchaus beim Schreiben – allerdings nicht als Ghostwriter. «Sie kann nicht für mich schreiben, aber sie hilft beim Entwickeln – etwa bei Twists oder Figuren. Und für die schnelle Recherche ist sie top», erklärt Brée. Die Einschränkung liefert er direkt mit: «Man muss nur alles prüfen, weil vieles schlicht falsch ist.» Existenzängste habe er durch KI jedenfalls keine: «Ich bin 62 – sagen wir so: Für mich geht sich das noch super aus. Ich surfe da ganz entspannt raus aus der Krise.»