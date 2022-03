Drehschluss: Norman Reedus verabschiedet sich von «The Walking Dead»

Was aber jetzt schon klar ist: Die Fans müssen auch in Zukunft nicht auf Zombie-Unterhaltung verzichten. Nachdem diverse Ableger bereits erschienen sind oder sich in der Planung befinden, hat AMC Anfang März ein weiteres Spin-off angekündigt. Es wird den Namen «Isle Of The Dead» («Insel der Toten») tragen und sich um das Duo Maggie (Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 55) drehen.