Drehschluss: Tom Cruise kehrt Grossbritannien den Rücken

Nach fünf Jahren auf der britischen Insel zieht es Hollywoodstar Tom Cruise (62) zurück in die Vereinigten Staaten. Wie die britische «The Sun» berichtet, hat der Action–Held die Dreharbeiten zu seinem nächsten Kinofilm, «Mission: Impossible 8», in England abschliessen können. Demnach sei ein Helikopter mit Cruise an Bord am 10. Oktober von den Longcross Studios westlich von London abgehoben. Cruise verbrachte zuvor ganze fünf Jahre auf der Insel, und tauchte in die englische High Society ein.