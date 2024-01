Drei abgebrochene Prüfungen: Dschungelcamp mit Negativrekord

Zum Vergleich: In den vergangenen 16 Staffel brachen die Kandidaten insgesamt zehnmal ab – in der 17. Staffel nun bereits dreimal. Leyla ist allerdings nicht die einzige Mehrfach–Abbrecherin. Auch Helena Fürst (49) beendete in der zehnten Staffel im Jahr 2016 zwei Prüfungen freiwillig, zu einer weiteren trat sie gar nicht erst an.