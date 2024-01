Drei Ehen, vier Lieben, fünf Kinder: Franz Beckenbauer und die Frauen

Bemerkenswert: Trotz der Tatsache, dass Franz Beckenbauer als Lebemann mehrfach seine Frauen für eine neue Liebe verliess, hat nie eine seiner Verflossenen öffentlich ein böses Wort über den Kaiser verloren. Im Gegenteil. In zahlreichen Interview attestierten ihm seine grossen verflossenen Lieben Sybille, Diana und Brigitte – trotz offen angesprochener Defizite in ihren jeweiligen Beziehungen – immer eine aussergewöhnliche Wärme und Freundlichkeit. Schmutzige Wäsche oder gar Schlammschlacht in der Öffentlichkeit? Komplette Fehlanzeige.