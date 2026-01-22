Drei einfache Wege, die Aufmerksamkeitsspanne zu verlängern

Auch Sperren oder Zeitlimits für einzelne Apps können hier helfen. Zudem gibt es verschiedene Apps, die helfen, die Bildschirmzeit zu reduzieren und damit die Aufmerksamkeit zu steigern: In der App «Focus Friend» strickt eine kleine Bohne Socken. Geht man ans Handy, verliert sie die Socken und wird traurig. Bei der App «Steppin» muss man Schritte sammeln, um Bildschirmzeit zu erarbeiten. Die App «one sec» stoppt beim Öffnen von Apps für einen Atemzug, um zu überlegen, ob man sie wirklich öffnen will.