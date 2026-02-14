«Drei Engel für Charlie»: Neuer Kinofilm in Planung

Ist wieder Drew Barrymores Produktionsfirma an Bord?

Sony entwickelt demnach eine neue Spielfilmversion der Action– und Krimi–Abenteuer–Reihe. Pete Chiarelli, unter anderem bekannt für die romantische Komödie «Selbst ist die Braut» mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds sowie die Adaption von «Crazy Rich», wurde mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt. Das Projekt befinde sich «in der frühen Entwicklungsphase». Über die etwaigen Hauptdarstellerinnen ist noch nichts bekannt. Laut «Hollywood Reporter» soll der Film aber wieder von Drew Barrymore mit ihrer Firma Flower Films produziert werden. Die Schauspielerin und Moderatorin spielte selbst bereits in einer Neuauflage mit und zeichnete für diese mit ihrer Firma verantwortlich.