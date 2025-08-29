«Drei gegen Einen - Die Show der Champions»: Jan Köppen ersetzt Elton

Dschungelcamp–Moderator Jan Köppen (42) wird Elton in der Sendung ersetzen. «Ich freue mich einfach wirklich, weil es ein bisschen so ist, wie auf einem Kindergeburtstag, auf den man eingeladen ist und man guckt, was passiert», gab Köppen laut «RTL.de» in einem Statement bekannt. «Und wenn man beim Topfschlagen scheitert, dann ist das auch okay.» Am 27. September (20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+) wird das neue Trio zum ersten Mal im TV zu sehen sein. Im Team wollen die drei Promis dann wieder buchstäbliche Meister ihres Fachs bezwingen. Dabei kann es sich um Olympiasieger, Weltmeister oder Weltrekordhalter handeln.