«Drei gegen Einen»: Elton, Knossi und Tim Mälzer gegen echte Champions

TV–Koch Tim Mälzer (53), Moderator Elton (52) und Entertainer Jens «Knossi» Knossalla (37) stellen sich gemeinsam einer neuen Herausforderung. Wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilt, werden die drei Promis in der neuen Primetime–Spielshow «Drei gegen Einen – Die Show der Champions» im Team gegen echte Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter antreten. Laut Sendermitteilung gehe es in den jeweiligen Disziplinen um «sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder einfach nur völlig skurrile Herausforderungen». Moderiert wird die neue Sendung von Laura Wontorra (35).