Drei Generationen: Hollywoodstar Kim Basinger zeigt sich mit Enkelin

Ireland ist das einzige Kind aus der Ehe zwischen Kim Basinger und Alec Baldwin (67). Die beiden Hollywoodstars waren von 1993 bis 2002 verheiratet. Nach der Trennung von Basinger heiratete der heute 67–jährige Baldwin die 41–jährige Hilaria Baldwin und wurde Vater von sieben weiteren Kindern: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María Lucia und Ilaria. Ireland hat damit nicht weniger als sieben jüngere Halbgeschwister.