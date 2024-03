«Drei Jahre Glück»: Millie Bobby Brown feiert Liebe zu «bestem Freund»

Seit drei Jahren sind Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (21) bereits ein Paar. Diesen Meilenstein feierten die «Stranger Things»–Darstellerin und der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (62) in den sozialen Medien. In einer nicht mehr verfügbaren Instagram–Story teilte Millie Bobby Brown laut «People» ein Foto der beiden. Dabei knabbert er an ihrem Gesicht, während sie die Augen schliesst: «Drei Jahre Glück», schrieb die Schauspielerin zu dem Selfie. Und: «Ich liebe dich, bester Freund.»