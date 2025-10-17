Drei Jahre nach Liebes-Comeback: Ben Stiller ist dankbar für seine Ehe

Bei den Dreharbeiten zur Dokumentation über seine Eltern, das Comedy–Duo Jerry Stiller (1927–2020) und Anne Meara (1929–2015), habe Taylor ihn sehr unterstützt. «Ich habe es wirklich geschätzt, dass wir an einem Punkt in unserer Beziehung sind, an dem wir über all diese Dinge sprechen können», sagte Stiller dem US–Magazin «People». Seine Ehefrau habe «schon immer diese erstaunliche Sichtweise» auf Dinge gehabt. Umso dankbarer sei er, «an einem Punkt angelangt» zu sein, an dem er offen mit ihr reden könne.