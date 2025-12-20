Drei Jahre nach Scheidung: Gisele Bündchen soll geheiratet haben

Im November 2022 wurden Bündchen und Valente erstmals gemeinsam gesichtet – während eines Urlaubs in Costa Rica, bei dem auch ihre beiden älteren Kinder dabei waren. Damals dementierte das Model noch jede romantische Verbindung zu ihrem Trainer. Im Februar 2024 bestätigte eine Quelle gegenüber «People» die Beziehung. Insider verrieten damals, dass Valente Bündchen während ihrer Scheidungsphase eine wichtige Stütze gewesen sein soll. Ende Oktober 2024 sickerte durch, dass Bündchen schwanger sei.