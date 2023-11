«Drei Jungs, drei Mädchen»: Gordon Ramsay ist wieder Vater geworden

Familienplanung bei den Ramsays abgeschlossen?

Ramsay deutet in seinem Beitrag zudem an, dass die Familienplanung mit der Geburt des kleinen Jesse nun wohl abgeschlossen ist. «Noch ein Bündel der Liebe für die Ramsay–Brigade», schreibt er. Und: «Drei Jungs, drei Mädchen... Erledigt.» Neben Jesse besitzt das Paar zudem die Töchter Megan und Matilda, die Zwillinge Jack und Holly sowie Sohn Oscar. Auch seine Frau bestätigt: «Es waren nervenaufreibende 9 Monate, aber wir haben es geschafft und wurden mit diesem kleinen Bündel gesegnet. Familie Ramsay ist definitiv komplett. Jesse James Ramsay, wir lieben dich so sehr.»