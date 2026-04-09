Drei Konzerte in Deutschland: The Prodigy kündigen Europa-Tour an

Rund drei Jahre mussten Fans der britischen Kultband The Prodigy auf diese Ankündigung warten: Erstmals seit 2023 gehen die Big–Beat–Grössen wieder auf eine umfangreiche Europa–Tour und machen dabei auch an drei Abenden in Deutschland halt. Freuen dürfen sich vor allem Fans in und um Düsseldorf, Stuttgart sowie Berlin.
Los geht es aus deutscher Sicht am 18. November dieses Jahres in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle. Am 20. November wird der Hanns–Martin–Schleyer–Halle in Stuttgart ein Besuch abgestattet, ehe The Prodigy einen Tag später im Berliner Velodrom spielen. Für alle drei Termine lassen sich ab dem 10. April um 10:00 Uhr Tickets im offiziellen Vorverkauf erwerben.
Der Startschuss der Europa–Tournee fällt am 14. November in Oslo, insgesamt zehn Konzerte werden The Prodigy bis zum Finale am 28. November in Amsterdam geben. Im deutschsprachigen Raum gibt es neben den drei bereits erwähnten Shows noch eine vierte Option: Am 24. November gastiert die Band in der Wiener Stadthalle.
Bekanntes Gesicht ist nicht mehr dabei
Auf eine Grösse der britischen Band mussten Fans derweil bereits bei der «Army Of The Ants»–Tour 2023 verzichten. Im März 2019 wurde bekannt, dass Frontmann Keith Flint im Alter von 49 Jahren tot in seinem Haus in der Grafschaft Essex gefunden wurde.
Wenig später bestätigte Gründungsmitglied Liam Howlett auf Instagram den Tod des Frontmanns mit den Worten: «Die Nachrichten sind wahr, ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber unser Bruder Keith hat am Wochenende Suizid begangen. Ich bin zutiefst schockiert, verdammt sauer, durcheinander und mein Herz ist gebrochen. R.I.P. Bruder». Howlett und Flint hatten die legendäre Band in den 1990ern zusammen gegründet.
Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111