Drei leckere Gerichte aus der ukrainischen Küche

Abwechslung in der Küche gefällig? Die Ukraine hat eine Vielzahl von würzigen, leichten, aber auch deftigen Gerichten zu bieten, die in jeder heimischen Küche gelingen. Inspiration gibt es etwa in Denis Kolesnikovs jüngst erschienenem «Das Ukraine Kochbuch» (Riva), in dem der Autor eine breite Auswahl an kreativen Rezepten zusammengestellt hat.